FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Puma SE von 85 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Eckpfeiler der vom neuen Unternehmenschef vorgestellten Strategie erschienen vernünftig, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie setze aber im Gegensatz zu Nike und Adidas auf Marktanteile und höhere Umsätze statt Profitabilität, was mit dem zehnprozentigen operativen Margenziel (Ebit) für 2025 schwer unter einen Hut zu bringen sei. Um dieses zu erreichen, brauche Puma eine Rückkehr zu zweistelligen Wachstumsraten, und aus dem gegenwärtigen Gegenwind von den Bruttomargen müsste Rückenwind werden. Cochrane senkte seine Ergebnisschätzungen (EPS). Seine Erwartungen seien aber auch eher konservativ und es bestehe die Chance auf steigende Gewinne./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2023 / 06:45 / CET





