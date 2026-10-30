FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Insgesamt habe das dritte Quartal die Erwartungen erfüllt, schrieb Adam Cochrane am Freitag. Die Entwicklung der Lagerbestände sei allerdings besser als gedacht./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:16 / GMT



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