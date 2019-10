FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Puma SE auf "Hold" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Ungeachtet der Konjunktursorgen habe der Sektor der Sportartikel-Hersteller im dritten Quartal die Bewertung weitgehend stabil gehalten, schrieb Analystin Jaina Mistry in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Günstig bewertet sei Puma aber nicht mehr, die positive Markendynamik sei bereits eingepreist. Nike und Lululemon sind ihre "Top Picks"./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2019 / 21:39 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.