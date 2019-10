LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Puma SE vor den am 24. Oktober erwarteten Zahlen von 73 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Anne-Laure Bismuth rechnet laut einer am Freitag vorliegenden Studie mit einem starken dritten Quartal des Sportartikelherstellers und hält eine Anhebung der Jahresziele für wahrscheinlich. Die Aktie sei aber schon hoch bewertet./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2019 / 10:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.