FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Puma SE von 51 auf 67 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal sei für den Sportartikelkonzern gut verlaufen, der Markt sei jedoch enttäuscht gewesen von der Prognose für den operativen Gewinn, schrieb Analystin Jaina Mistry in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies werfe Fragen auf hinsichtlich der Margenentwicklung im Jahr 2020 und darüber hinaus. Das Kurspotenzial sei trotz der Kurszielerhöhung begrenzt./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.