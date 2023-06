NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Puma auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Analystin Olivia Townsend überarbeitete mit Blick auf die am 26. Juli anstehenden Quartalszahlen ihre Schätzungen für den Sportartikelhersteller. Damit trage sie auch den bereits veröffentlichten Zwischenberichten von Konkurrenten und anderen Branchendaten Rechnung, heißt es in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2023 / 19:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2023 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.