NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma SE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller dürfte im ersten Quartal sein gesundes zweistelliges Umsatzwachstum fortgesetzt haben, bei einem moderaten Rückgang der Bruttomarge, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Vergleich zum Wettbewerber Adidas zieht er die Puma-Aktie aufgrund ihres besseren Umsatzwachstumsprofils im Verhältnis zur Bewertung vor./edh/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2023 / 17:29 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2023 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.