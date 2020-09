NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Puma SE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Die Corona-Pandemie habe den Trend zum Direktvertrieb bei den Sportartikelherstellern noch beschleunigt, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Sie sehe die Branche weiter positiv und Nike, Puma, Lululemon sowie VFC als die besten Werte, um auf eine Fortsetzung dieser Entwicklung zu setzen. Puma biete dank der soliden Umsatzdynamik und der anhaltenden Margenerholung die attraktivsten Wachstumsperspektiven in Europa./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2020 / 14:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2020 / 02:22 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.