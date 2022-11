NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma SE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Dies schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Montag vorliegenden Studie anlässlich der Führungsspekulationen in Herzogenaurach. Pumas Chef Björn Gulden ist im Gespräch als Nachfolger für den bei Adidas ausscheidenden Kasper Rorsted. Der Abschied von Gulden bei Puma habe am Freitag sehr überrascht, so Battistini. Weniger überrascht hat sie die darauffolgende Kursrally bei Adidas, da die Aktien im Griff von Leerverkäufern gewesen seien und die Aktionäre einen neuen Chef sehen wollten, um wieder mittelfristig zu denken. Gulden sei am Finanzmarkt bei Branchenexperten unglaublich anerkannt./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2022 / 19:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2022 / 00:15 / GMT





