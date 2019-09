NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Puma SE auf "Underperform" belassen. Eine von RBC durchgeführte Umfrage unter US-Verbrauchern zum Kaufverhalten bei Sportartikelwaren lasse positive Schlüsse auf die Aktien von Adidas und Puma zu, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Der populäre Athleisure-Trend, also Sportkleidung für den Alltag, könnte sich indes negativ auswirken auf Premium-Modehersteller wie Hugo Boss./ajx/mis



