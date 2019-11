HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Qiagen nach Gerüchten über eine mögliche Übernahme durch Thermo Fisher auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das US-Technologieunternehmen kaufe als Marktführer der Diagnostikbranche regelmäßig Firmen dazu, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung. Vor diesem Hintergrund seien die Spekulationen keine Überraschung. Qiagen habe zuletzt Probleme in China gehabt und richte das Geschäft mit DNA-Sequenzierungstechnologie (NGS) neu aus. Als Konsequenz sei der Aktienkurs zwischenzeitlich unter Druck geraten. Fundamental sieht Huwald Qiagen bei einem Kurs von gut 30 Euro als fair bewertet an. Im Fall einer Übernahme dürfte jedoch ein klarer Bewertungsaufschlag erfolgen./ajx/ck



