FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Qiagen angesichts eines für 2021 angehobenen Umsatzziels auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Die Markterwartungen für das Wachstum im kommenden Jahr dürften im Bereich zwischen 8 und 9 Prozent steigen, schrieb Analyst Oliver Reinberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Unter dem Strich dürften sie beim Gewinn je Aktie aber nur leicht angehoben werden, da der Diagnostikspezialist in die Forschung und Entwicklung investieren werde./tih/ag



