FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Qiagen nach Zahlen auf "Buy" belassen. Das Kursziel beließ Analyst Falko Friedrichs auf 60 US-Dollar. Das Biotech- und Gendiagnostikunternehmen habe im vierten Quartal besser als erwartet abgeschnitten, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Wachstum beschleunige sich. Friedrichs glaubt nicht, dass es zu einer Fusion mit dem US-Unternehmen Quidel kommen wird, so der Experte mit Verweis auf jüngste Gerüchte dazu./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2021 / 07:04 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.