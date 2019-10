NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Qiagen nach zahlreichen am Vorabend veröffentlichten Neuigkeiten auf "Hold" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Das Gendiagnostik- und Biotech-Unternehmen gehe nun einer unsicheren Periode entgegen, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei verwies er zuvorderst auf das überraschende Ausscheiden des Vorstandschefs Peer Schatz ohne Übergangszeit./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2019 / 02:17 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2019 / 02:17 / ET



