NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Qiagen nach Quartalszahlen von 31 auf 28 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Gegenwind aus China nahm Analyst Peter Welford in einer am Freitag vorliegenden Studie zum Anlass, die Schätzungen für das Wachstum von Qiagen in diesem Jahr zu senken. Eine Beschleungigung des Wachstums sei nötig, damit der Dienstleister für die Pharmaindustrie die Glaubwürdigkeit wieder herstellt./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2019 / 14:15 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2019 / 20:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.