NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Qiagen nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Umsatz des Diagnostikspezialisten und Labordienstleisters habe im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, wobei auch das Geschäft mit nicht auf Covid bezogenen Geschäften stark gewesen sei, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Zwar sei der Ausblick erneut angehoben worden, doch angesichts der sich eintrübenden Wechselkursbedingungen für Qiagen sehe er die Konsensschätzung für den Umsatz nur moderat steigen. Die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie könnten aber mindestens um vier Prozent angehoben werden./ck/jha



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.