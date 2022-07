NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Qiagen nach Quartalszahlen von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe dank der übertroffenen Erwartungen seine diesjährigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen (EPS) für den Diagnostikspezialisten und Labordienstleister um drei beziehungsweise sieben Prozent erhöht, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Prognosen für die Folgejahre hob er aber angesichts der anhaltenden Unsicherheiten nur moderat an./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2022 / 12:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2022 / 12:23 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.