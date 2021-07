ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Qiagen auf "Neutral" belassen. Analyst John Sourbeer passte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Annahmen für das Diagnostik- und Biotechunternehmen mit Blick auf die vorläufigen Quartalszahlen und die gekappte Konzernprognose an. Für eine positivere Sicht auf die Aktie müsse das Tempo im Basisgeschäft mehr Schwung gewinnen. Zudem sei mehr Klarheit bezüglich der Margen notwendig./tav/edh



