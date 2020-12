NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Qiagen nach einem Analystentag auf "Overweight" belassen. Das in US-Dollar lautende Kursziel blieb ebenfalls bei 60. Die Aktie des Biotech-Unternehmens sei nicht nur ein "Covid Play", schrieb Analyst Tycho Peterson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf fünf Wege zu Wachstum, auf die Qiagen hingewiesen habe: Die Probentechnologie des Unternehmens, die digitale PCR-Plattform QIAcuity, die US-Tochter NeuMoDx sowie die Diagnostiktests QIAstat und QuantiFERON./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2020 / 20:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2020 / 21:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.