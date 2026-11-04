Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Raiffeisen Bank International (RBI) nach Quartalszahlen von 60,0 auf 61,0 Euro angehoben. Das Anlagevotum "Equal Weight" wurde vom zuständigen Experten Krishnenda Dubey Studie bestätigt.

"Die Trends bleiben positiv, mit einem Rekord-Nettozins im dritten Quartal und einer verbesserten Profitabilität im Bereich Global Capital & Markets", schreiben die Carclays in einer Analyse. Die Übernahmen der beiden Banken Garanti Romania und Addiko wird besonders für das Engagement in Südosteuropa positiv bewertet.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten 7,51 Euro für 2026 sowie 8,47 bzw. 9,50 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,90 Euro für 2026 sowie 2,40 bzw. 2,90 Euro für 2027 bzw. 2028.

Zum Vergleich: Am Mittwoch notierten die RBI-Titel an der Wiener Börse bei 59,75 Euro.

Analysierendes Institut Barclays

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