FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Rational vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 654 Euro belassen. Während vor allem zyklische Investitionsgüter-Unternehmen derzeit mit Unsicherheiten ihrer Branche kämpften, genieße der Großküchenausstatter Rational einen Vertrauensbonus, schrieb Analystin Nika Zimmermann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Rational wachse in den USA und Asien stark. Das Geschäftsmodell sei robust und erziele hohe Margen. Das dritte Quartal sollte die starke Position des Unternehmens unterstreichen./ajx/edh



