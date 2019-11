FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rational nach Zahlen von 599 auf 666 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Nach dem starken dritten Quartal erschienen die Jahresziele des Herstellers von Großküchengeräten konservativ, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die gute Entwicklung des freien Barmittelzuflusses sollte sich in den kommenden Jahren fortsetzen. Das alles sei im Kurs der Aktie jedoch schon eingepreist./ck/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2019 / 15:19 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2019 / 15:28 / MEZ



