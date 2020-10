FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rational vor Zahlen von 515 auf 683 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Im dritten Quartal sei eine Stabilisierung zu erwarten, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mittelfristig sollte der Großküchenausrüster von den Trends zu mehr Hygiene und mehr Effizienz in der Gastronomie profitieren. Die Bewertung der Aktien im Vergleich zum Wettbewerb bleibe aber hoch./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2020 / 16:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2020 / 16:26 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.