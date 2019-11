HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Rational nach Zahlen für das dritte Quartal von 586 auf 625 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Großküchenausstatter habe stark abgeschnitten und die Erwartungen vor allem unterm Strich übertroffen, schrieb Analystin Alina Köhler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie erhöhte ihre Schätzungen. Nachhaltig hohe Wachstumsraten seien in dem Bewertungsaufschlag aber bereits berücksichtigt, sodass sie derzeit nach oben keinen Kursspielraum sehe./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2019 / 08:10 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2019 / 08:27 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.