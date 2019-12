MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Rational von 565 auf 675 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die einzigartige defensive Wachstumsstory des Großküchenausstatters sei intakt, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Rational dürfte noch viele Jahre Wachstumsraten im hohen einstelligen Prozentbereich erzielen. Die Aktie biete hohe Qualität, sei allerdings auch hoch bewertet./ajx/edh



