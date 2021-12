FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Rational nach einem mauen Jahr 2021 im Vergleich zum MDax von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 649 auf 747 Euro angehoben. Die Aktie des Großküchenausrüsters bleibe überbewertet, sei aber wieder "schmackhafter" geworden, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seit seiner Verkaufsempfehlung im Januar sei der Kurs etwas gesunken, seine Geschäftsprognosen aber stetig gestiegen. Sobald die Corona-Krise abklingt, sollten sich die Marktbedingungen wieder normalisieren und Rational nach einiger Zeit auf den früheren Wachstumspfad zurückkehren./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2021 / 16:31 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.