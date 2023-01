FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rational nach vorläufigen Jahreszahlen von 619 auf 639 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Kennziffern seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit sei der Profiküchen-Ausrüster auf gutem Weg, auch dieses Jahr das Profitabilitätsniveau aus der Vor-Corona-Zeit zu übertreffen./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2023 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.