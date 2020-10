MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Rational nach Quartalszahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 420 Euro belassen. Trotz der sichtbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie zeige der Umsatz des Großküchengeräte-Herstellers einen klaren Aufwärtstrend, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die operative Ergebnismarge (Ebit) habe sich überraschend deutlich verbessert, weshalb er trotz des erwartbar schwierigen Schlussquartals seine Ebit-Jahresschätzung anheben werde. Die Aktie sei derweil extrem hoch bewertet, begründete Rothenaicher seine beibehaltene Anlageempfehlung./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2020 / 07:59 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CET





