MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Rational vor der Präsentation endgültiger Jahreszahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 530 Euro belassen. Analyst Peter Rothenaicher rechnete in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einem Gewinn je Aktie in Höhe von 6,89 Euro. Derweil erschienen die Papiere trotz des jüngsten Kursrückgangs viel zu hoch bewertet - selbst wenn man bedenke, dass vielen Anlegern Rational als eine langfristige Investition in einen sicheren Hafen erscheine. Nachdem der Großküchenausrüster bereits einen überraschend vorsichtigen Ausblick auf das laufende Jahr präsentiert habe, schraubte Rothenaicher nun seine Prognosen bis 2022 deutlich nach unten./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2021 / 16:17 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.