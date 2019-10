NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Rational auf "Underperform" mit einem Kursziel von 475 Euro belassen. Das Unternehmen sei bei seinem Umsatz- und Margenziel zwar auf Kurs, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Schwierigkeiten bei den Kosten würden jedoch zunehmen. Anleger sollten sich zudem in Europa auf eine Schwäche bei den Umsätzen gefasst machen./kro/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2019 / 02:10 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2019 / 02:10 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.