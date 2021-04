RATIONAL Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Rational auf "Underperform" mit einem Kursziel von 450 Euro belassen. Die Märkte des Großküchenausstatters hätten sich nicht merklich verbessert und es gebe Gegenwind von der Rohstoffseite, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daher habe er seine Schätzungen leicht angepasst./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2021 / 18:31 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2021 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.