Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Raiffeisen Bank International (RBI) von 40,0 auf 42,0 Euro nach oben revidiert. Die Einstufung "equal weight" wurde vom zuständigen Experten Krishnendra Dubey nach der Vorlage der Quartalszahlen unverändert belassen.

Die Kerngeschäftsentwicklung der Gruppe ohne Russland fiel besser als erwartet aus, schreibt Barclays in der aktuellen Einschätzung. Nettozinsertrag und Gebühren lagen über den Konsensschätzungen und den Barclays-Prognosen, gestützt durch das Kreditwachstum und stabile Margen. Das RBI-Management bestätigte zudem die Nettozinsertragsprognose für 2026 von 4,4 Mrd. Euro und wies gleichzeitig auf ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 50 bis 100 Mio. Euro auf Basis der aktuellen Zins- und Volumenentwicklung hin.

Beim Gewinn je Aktie (reported eps) erwarten die Barclays-Analysten nun 7,12 Euro für 2026, sowie 7,30 bzw. 7,80 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,90 Euro für 2026, sowie 2,20 bzw. 2,50 Euro für 2027 bzw. 2028.

Am Mittwoch notierten die RBI-Titel im Nachmittagshandel an der Wiener Börse bei 45,36 Euro.

Analysierendes Institut Barclays

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