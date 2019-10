HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Reckitt Benckiser mit "Buy" und einem Kursziel von 7420 Pence wieder in die Bewertung aufgenommen. In den kommenden zwölf Monaten dürfte die Aktie des Konsumgüterherstellers zuerst von den im Februar erwarteten Zahlen für das vierte Quartal angetrieben werden, bei denen die überarbeitete Strategie durch den neuen Chef Laxman Narasimhan vorgestellt werden dürfte, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Zum zweiten Kurstreiber dürfte das verbesserte Umsatzwachstum aus eigener Kraft werden./gl/tih



