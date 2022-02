ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Reckitt auf "Buy" mit einem Kursziel von 7800 Pence belassen. In seinen jüngsten Gesprächen mit Investoren sei der Hauptgrund für eine Ablehnung, was ein Investment in die Aktie des Konsumgüterherstellers betreffe, die mangelhafte Sicht in die künftige Ergebnisentwicklung gewesen, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies ändere sich nun, schrieb er unter Verweis auf Covid-19 und Inflationssorgen./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2022 / 01:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2022 / 01:19 / GMT



