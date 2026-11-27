Reckitt Benckiser Group Aktie
|69,46EUR
|0,46EUR
|0,67%
WKN DE: A420TB / ISIN: GB00BSZBP530
Reckitt Benckiser Group Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat Reckitt auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7500 Pence belassen. Analyst Callum Elliott beschäftigte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Herstellern von Lebensmitteln sowie Haushalts- und Körperpflegeprodukten mit aktuellen Kassen-Scannerdaten für die vier Wochen bis Anfang November, die die Trends für Westeuropa zeigen. Das Wachstum des Marktes für verpackte Verbrauchsgüter habe sich dank höherer Absatzmengen in den meisten Kategorien verbessert. "Beauty" sei mit einem Plus von 4,5 Prozent die stärkste Kategorie geblieben. Der Bereich "Lebensmittel" habe von einem beschleunigten Absatzwachstum profitiert und der Bereich "Körperpflege" von einer Erholung der Absatzmengen. Der Bereich "Haushaltswaren" wachse zudem wieder, während der Bereich "Verbrauchergesundheit" weiter rückläufig gewesen sei./mis/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2026 / 12:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 12:26 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs Outperform
|
Unternehmen:
Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
75,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
69,32 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
58,04 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
|
25.11.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
25.11.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
20.11.26
|Angespannte Stimmung in London: So performt der FTSE 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
20.11.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
20.11.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
17.11.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
16.11.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 legt zum Start des Montagshandels zu (finanzen.at)
|
27.10.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 gibt letztendlich nach (finanzen.at)
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|30.12.25
|Reckitt Benckiser Group Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.08.25
|Reckitt Benckiser Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Reckitt Benckiser Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|Reckitt Benckiser Group Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.25
|Reckitt Benckiser Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
|69,46
|0,67%
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|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|15:36
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|15:31
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13:32
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|12:47
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|12:43
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|12:41
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|12:38
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:37
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:37
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|12:35
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:24
|Verbund Sell
|UBS AG
|11:14
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:50
|ams buy
|Baader Bank
|10:40
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:24
|Alzchem Group Buy
|MPCM
|10:11
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|09:58
|BMW Halten
|DZ BANK
|09:32
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|SAP Neutral
|UBS AG
|09:00
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:53
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|08:53
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|08:05
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07:54
|Fresenius Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:48
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:38
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:31
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Zurich Insurance Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.