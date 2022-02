NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Reckitt nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6250 Pence belassen. Der Umsatz des Konsumgüterkonzerns habe sich im vierten Quartal angesichts eines leichten Anstiegs besser als vom Konsens erwartet entwickelt, was zugleich allerdings eher seiner Erwartung entsprochen habe, schrieb Analyst John Ennis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies zudem auf die Polarisierung zwischen den beiden Geschäftsbereichen Hygiene (Umsatzrückgang) und Gesundheit (Umsatzzuwachs)./ck/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2022 / 08:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.