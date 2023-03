ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Reckitt auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6200 Pence belassen. Die Ende April anstehenden Quartalsumsätze des Konsumgüterherstellers dürften ein über der Konsensschätzung liegendes vergleichbares Wachstum belegen, schrieb Analyst Eamonn Ferry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er begrüßte zudem die seit 2020 gestiegenen Investitionen, die den Konsumgüterhersteller wettbewerbsfähiger gemacht hätten. Allerdings sei der Marktanteil im Hygienebereich zuletzt etwas unter Druck gekommen - er sorge sich, dass der Trend zu günstigeren Produkten die Erholungs-Geschichte des Unternehmens verzögern könnte. Indes sei die Aktie günstig bewertet./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2023 / 09:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





