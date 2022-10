NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Reckitt von 7200 auf 7600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Laxman Narasimhan habe auf der Position des CEO ein tiefes Loch hinterlassen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine Rolle sei nicht so honoriert worden, wie er es verdient hätte, betonte der Experte. Seine Besorgnis sei damit größer werden, auch wenn der positive Geschäftsschwung bei dem Konsumgüterkonzern und die anspruchslose Bewertung der Papiere weiter für ein optimistisches Rating sprächen./tih/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2022 / 18:06 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2022 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.