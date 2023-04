LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Reckitt von 7500 auf 7800 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In einer am Montag vorliegenden Studie begründete Analyst Iain Simpson das neue Kursziel für den Konsumgüterkonzern mit einer gestiegenen Sektorbewertung. Die Stimmung für die Aktie dürfte sich durch eine Nachfolgeregelung an der Unternehmensspitze bessern. Mit Blick auf die Ende April anstehenden Zahlen rechnet der Experte mit einem Wachstum aus eigener Kraft von 4,1 Prozent, verbesserten Absatztrends im Hygienegeschäft und einem größtenteils stagnierenden Marktanteil in den USA im Ernährungsgeschäft ohne die Berücksichtigung von Spezialnahrung für Frauen, Säuglinge und Kinder./tav/la



