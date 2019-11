ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Reckitt Benckiser nach Zahlen von 5800 auf 5550 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Das dritte Quartal des Konsumgüterherstellers sei schlechter als erwartet verlaufen, schrieb Analyst Alan Erskine in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er senkte seine Gewinnschätzungen für das Geschäftsjahr 2020 um zehn Prozent. Die Hälfte davon gehe auf die jüngste Stärke des britischen Pfund zurück./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2019 / 04:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



