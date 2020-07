NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Reckitt Benckiser nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 6300 auf 6400 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Der Konsumgüterhersteller habe bemerkenswert gut abgeschnitten, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte rechnet nun für das Gesamtjahr mit einer höheren Profitabilität. Operativ laufe es aktuell besser und auch die Unternehmenskultur sei inzwischen verbessert worden. Sollte allerdings der virusbedingte Rückenwind wieder nachlassen, dürfte offensichtlicher werden, dass die Aktien überbewertet seien./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2020 / 09:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2020 / 09:53 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.