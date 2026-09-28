Redcare Pharmacy Aktie
|67,45EUR
|6,90EUR
|11,40%
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Die erneute Anhebung der Jahresziele dank der anhaltenden Dynamik des E-Rezepts in Deutschland falle zwar nicht groß aus, sei aber ein weiteres positives Signal, schrieb Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Dies sollte helfen, das Marktvertrauen in die Online-Apotheke wiederherzustellen./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 08:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 08:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
97,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
67,45 €
|
Abst. Kursziel*:
43,81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
67,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43,81%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|15:36
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:36
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:36
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|31.07.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|68,60
|13,29%
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|16:32
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|16:31
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:57
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|15:57
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|15:36
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:34
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:11
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:10
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|14:10
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|14:09
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|14:08
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|14:07
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|14:00
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:57
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:56
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:48
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:46
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:36
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:35
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:32
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:29
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|13:29
|ASML NV Buy
|UBS AG
|13:28
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|13:18
|BP Buy
|UBS AG
|13:17
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|13:15
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|11:55
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:54
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:54
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:04
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|11:01
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|10:45
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:44
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:44
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10:44
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:43
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:42
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:41
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:40
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:40
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:36
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:36
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:35
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:34
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|10:33
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:32
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:31
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:29
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.