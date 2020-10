NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Relx nach einem Zwischenbericht zu den ersten neun Monaten des Jahres auf "Buy" mit einem Kursziel von 1962 Pence belassen. Der Medienkonzern und Anbieter von Online-Datenbanken habe über eine moderat bessere Umsatzentwicklung in seinen drei großen Geschäftsbereichen STM (Wissenschaft/Technik/Medizin), R&BA (Risiko- und Geschäftsanalyse) sowie Legal (Recht) seit dem ersten Halbjahr informiert, schrieb Analystin Katherine Tait in einer ersten Reaktion am Donnerstag./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2020 / 08:01 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.