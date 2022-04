NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Relx von 2892 auf 3225 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf Geschäftskunden ausgerichtete Verlage und Informationsanbieter mit dominierenden Marktpositionen wie Relx sollten auch im aktuellen Umfeld von einer vergleichsweise starken Preissetzungsmacht profitieren, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Ihnen komme das strukturelle Nachfragewachstum nach Analyse- und Softwareprodukten zugute. Daher sollten sie weiterhin robust wachsen./mis/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2022 / 00:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





