ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Relx von 2010 auf 2030 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Es gebe Anzeichen, dass sich das Risiko-Umfeld in den USA aufhelle, schrieb Analyst Matthew Walker in einer am Montag vorliegenden Studie zu der Aktie des Medienkonzerns, Datenbankbetreibers und Ausrichters von Fachmessen. Dabei verwies er etwa darauf, dass die Kauftrends bei den Autoversicherungen sich verbessert hätten. Zudem seien die Wechselkursverhältnisse günstiger für Relx geworden./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2020 / 18:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2020 / 03:03 / UTC



