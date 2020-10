NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Relx (früher Reed Elsevier) vor Neunmonatszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Das Messe- und Veranstaltungsgeschäft (Exhibitions) dürfte wegen der Corona-Krise um rund 75 Prozent eingebrochen sein, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er kürzte seine Ergebnisprognosen (EPS) für den Fachverlag und Datenbankanbieter der Jahre 2020 und 2021./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2020 / 01:13 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2020 / 02:14 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.