LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Relx von 2650 auf 2785 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Defensive Medienwerte hätten sich in den vergangenen Monaten besser entwickelt als der Gesamtmarkt, schrieb Analyst Nick Dempsey in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Nun aber nähmen die konjunkturellen Risiken zu. Der Medien- und Analysekonzern Relx dürfte sich in einer Phase der allgemeinen Abschwächung aber als widerstandsfähig erweise, die Briten gehören zu den Favoriten des Analysten./bek/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2022 / 19:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2022 / 04:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.