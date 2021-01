NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Renault vor der Präsentation eines Strategieplans durch den neuen Chefauf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Ein entscheidender Punkt dürfte sein, wann der Autobauer wieder operative Margen im Kerngeschäft auf dem Niveau der Jahre 2016 bis 2018 erreiche, schrieb Analyst George Galliers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die jüngst überdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktie lasse vermuten, dass die Anleger auf Verbesserungen setzten./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2021 / 21:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.