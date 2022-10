FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renault auf "Hold" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Umsatzzahlen des Autobauers hätten den Markterwartungen entsprochen, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Markt dürfte sich jedoch vorrrangig auf den Kapitalmarkttag im November konzentrieren. Der Experte erwartet von der Veranstaltung Aussagen zur Mittelfristprognse sowie mehr Informationen über die Nissan-Beteiligung und die Aufspaltung des Unternehmens./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2022 / 06:45 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.