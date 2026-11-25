Renault Aktie
|27,52EUR
|0,68EUR
|2,53%
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
Renault Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Renault von 45 auf 35 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Mit Blick auf die Autobranche setzt die Bank 2027 vor allem auf Lkw-Bauer, Anbieter hochtechnologisierter Fahrzeuge und Luxusautos sowie Reifenhersteller, wie Analyst Jose Asumendi am Dienstag im großen Ausblick schrieb. Unter den Einzelwerten heißen die Favoriten Ferrari, Porsche AG, Michelin, Continental, Daimler Truck und Volvo. BMW, Mercedes und Renault sehen die Experten weiter als attraktive Dividendenstorys. Darauf basiert bei Renault nun auch Asumendis Bewertungsansatz. Seine Ergebnisschätzungen kappte er bis 2028 im Schnitt um 8 Prozent aufgrund höherer Kosten und der Maßnahmen zum Erhalt der Marktanteile./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 22:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
26,63 €
|
Abst. Kursziel*:
31,43%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
27,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,18%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Renault S.A.
|
15:58
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 sackt am Mittwochnachmittag ab (finanzen.at)
|
12:26
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
10:03
|CAC 40-Titel Renault-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Renault-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
09:28
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 zum Start des Mittwochshandels in Grün (finanzen.at)
|
08:04
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Renault auf 'Neutral' - Ziel runter auf 35 Euro (dpa-AFX)
|
24.11.26
|Börse Paris in Rot: CAC 40 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
24.11.26
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
24.11.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Renault S.A.
|06:47
|Renault Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Renault Sell
|UBS AG
|10.11.26
|Renault Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:47
|Renault Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Renault Sell
|UBS AG
|10.11.26
|Renault Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.26
|Renault Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|Renault Sell
|UBS AG
|30.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|29.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.10.26
|Renault Sell
|UBS AG
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|06:47
|Renault Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|27,52
|2,53%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:16
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|12:52
|Eni Buy
|UBS AG
|12:23
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|12:20
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:20
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|12:16
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:15
|BP Buy
|UBS AG
|12:13
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:12
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:00
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:38
|easyJet Neutral
|UBS AG
|11:37
|Prosus Buy
|UBS AG
|11:36
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:35
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|ams-OSRAM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:22
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:18
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:04
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:58
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:57
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:38
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|10:38
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:31
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|09:27
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|AB InBev Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|AUMOVIO Neutral
|JP Morgan Chase & Co.